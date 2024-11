Israëlische coach prijst Fransen voor veiligheidsmaatregelen

PARIJS (ANP/DPA) - De Israëlische voetbalcoach Ran Ben Shimon heeft Frankrijk donderdag na afloop van de wedstrijd tussen Frankrijk en Israël in Parijs geprezen voor de veiligheidsmaatregelen.

"De veiligheid was buitengewoon en fantastisch", zei Ben Shimon tegen de Franse krant Le Parisien.

De Franse regering zette 4000 politieagenten in rondom het stadion en 1600 veiligheidsmedewerkers waren paraat in het stadion.

Na afloop van de wedstrijd, die eindigde in 0-0, bleef de situatie bij het stadion kalm. Alleen tijdens de wedstrijd was een vijftigtal mensen slaags geraakt, maar dat was snel gesust.