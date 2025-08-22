Israëlische minister dreigt met vernietiging van Gaza-Stad

De Israëlische defensieminister Israel Katz heeft vrijdag gedreigd Gaza-Stad te vernietigen als Hamas niet instemt met het vrijlaten van alle gijzelaars en het beëindigen van de oorlog op Israëls voorwaarden. Israël is een nieuwe aanval begonnen op Gaza-Stad, waar bijna 1 miljoen Palestijnen wonen, en wil de stad innemen.

"Binnenkort zullen de poorten van de hel zich openen boven de hoofden van Hamas' moordenaars en verkrachters in Gaza, totdat ze instemmen met Israëls voorwaarden om de oorlog te beëindigen, voornamelijk de vrijlating van alle gijzelaars en hun ontwapening", aldus de minister op sociale media.

Als Hamas niet instemt, "zal Gaza, de hoofdstad van Hamas, veranderen in Rafah en Beit Hanoun". Israël heeft deze Gazaanse steden tijdens eerdere operaties grotendeels verwoest.