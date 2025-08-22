ECONOMIE
Hongarije maakt weer melding van onderbreking olietoevoer

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 8:55
anp220825069 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De olielevering uit Rusland door de Droezjba-pijpleiding naar Hongarije is weer onderbroken volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. Dit is volgens hem het gevolg van een aanval op de pijpleiding in Rusland, niet ver van de grens met Belarus.
Begin deze week werd de olietoevoer ook onderbroken na een aanval. Die was volgens Oekraïense zegslieden door een Oekraïense aanval met drones op een installatie van de pijpleiding in het westen van Rusland.
De Droezjba-pijpleiding stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie en is voor Hongarije nog steeds de voornaamste aanvoerlijn voor olie. De pijpleiding loopt vanuit Rusland via Belarus en Oekraïne naar onder meer Hongarije, Slowakije en Tsjechië.
