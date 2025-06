Israëlische minister: lichaam van ontvoerde Thai uit Gaza gehaald

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft het lichaam van de Thaise gijzelaar Nattapong Pinta geborgen in Gaza, meldt minister van Defensie Israel Katz. Hij werd ontvoerd tijdens de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Israël hield er rekening mee dat hij nog in leven zou kunnen zijn.

Pinta was een van de tientallen Thai die werden ontvoerd of gedood in het zuiden van Israël. Ze waren daar om te werken op boerderijen. In januari werden vijf van de laatste zes Thai vrijgelaten die nog werden vastgehouden. Pinta was de enige die niet vrijkwam. Zijn vrouw, Narissara Jantasan, zei destijds tegen The Guardian dat ze niet wist waarom haar man niet op vrije voeten was gekomen.

Katz zegt in een bericht op X dat Pinta is vermoord door de Mujahideenbrigades. Dat is een kleine gewapende groepering in de Palestijnse gebieden. Het lichaam werd "na een speciale operatie" gevonden in Rafah, in het zuiden van Gaza, aldus de minister. Zijn lichaam is overgebracht naar Israël.