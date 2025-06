Onderzoek: Duitse industrie schrapt 100.000 banen binnen een jaar

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse industrie heeft in een jaar tijd ruim 100.000 banen verloren door de economische malaise in het land. Dat meldt het Duitse persbureau dpa op basis van een ingeziene analyse van accountants- en adviesbureau EY. De belangrijke autosector is het zwaarst getroffen: alleen al in die sector zijn ongeveer 45.400 banen verdwenen.

Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar werkten 5,46 miljoen mensen in de Duitse industrie. Dat is 1,8 procent minder dan een jaar eerder en komt neer op een verlies van 101.000 banen. Het onderzoek van EY is volgens dpa gebaseerd op gegevens van het Duitse federale statistiekbureau.

Industriële bedrijven staan onder grote druk in Duitsland, volgens managing partner Jan Brorhilker van EY. "Agressieve concurrenten, bijvoorbeeld uit China, drukken de prijzen, belangrijke afzetmarkten verzwakken, de vraag in Europa stagneert op een laag niveau en er heerst grote onzekerheid rond de hele Amerikaanse markt", legt hij uit.