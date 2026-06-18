ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische minister Saar breekt met EU-buitenlandchef Kallas

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 10:49
anp180626083 1
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zegt alle banden met EU-buitenlandchef Kaja Kallas te verbreken. In een bericht op X schrijft hij dat Kallas zich "al enige tijd geobsedeerd bezighoudt met Israël". Ook zou ze zich "overduidelijk oneerlijk" gedragen tegenover Israël.
Hij noemt een recent bezoek van Kallas aan Mexico in mei, waar zij achter gesloten deuren Israël in verband zou hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.
Volgens Saar hebben diverse Europese politici die suggestie al veroordeeld, maar heeft Kallas zelf zich vooralsnog niet gemeld, laat staan verontschuldigd voor haar opmerking. Kallas zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht van Saar.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

ANP-474248146

Komische parodie over comeback Thijs Römer gaat viraal: Katja kan er niet om lachen

Loading