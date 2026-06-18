OM: bij 18 sterfgevallen link met middelen Funcaps te bewijzen

Het Openbaar Ministerie denkt bij achttien personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. Dat bleek donderdag tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen drie verdachten in de rechtbank in Zwolle.

Eerder zei het OM 58 sterfgevallen te onderzoeken. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht, aldus de officier van justitie. Deze worden mogelijk nog toegevoegd aan de achttien, nadat onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut is afgerond. In de achttien gevallen ziet justitie een "bewijsbaar causaal verband" tussen de middelen van Funcaps en het overlijden. Voor de andere sterfgevallen is er "onvoldoende hard bewijs" om deze koppeling te maken, meent het OM.

"Het kan niet anders dan dat de rechtsorde door dit bericht ernstig is geschokt", zei de officier. Justitie wil dat de twee verdachten die nu vastzitten ook vast blijven. "Het is niet aan de maatschappij uit te leggen als de verdachten hun proces in vrijheid mogen afwachten." Het gaat om Jord van W. (32) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg. Zij waren donderdag aanwezig in de rechtbank. Rens van W. (34), ook uit Valkenburg, zit niet vast en was ook niet bij de zitting.

Bij Van W. ziet het OM ook vluchtgevaar. Hij beschikt over een zogeheten 'gouden visum', speciaal voor buitenlandse investeerders, voor Dubai. Ook zou hij een bankrekening daar hebben en vastgoed.

De drie zouden sinds juli 2020 via de website zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. De verdachten zouden de kopers onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen.

Jord van W. en Stefan P. werden in april veroordeeld tot drie jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België.