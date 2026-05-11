Israëlische minister wijst EU-sancties tegen kolonisten af

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar wijst EU-sancties tegen gewelddadige kolonisten op de Westoever resoluut af. De sancties werden maandag goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten.

"De poging om politieke meningen op te leggen door middel van sancties is onacceptabel en zal niet slagen", zei Saar op X. Hij staat bekend als supporter van de kolonisten. Anderhalve maand geleden beschuldigde hij de Duitse ambassadeur in Israël van een "obsessie" met de kolonisten op de Westoever, nadat die zich over het geweld had uitgesproken.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat het geweld van de kolonisten tegen de Palestijnen de aanleiding is voor de sancties. Bij die aanvallen vallen geregeld gewonden en soms ook doden. Critici beschuldigen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn regering ervan de kolonisten in bescherming te nemen. De nederzettingen waarin de kolonisten wonen zijn illegaal volgens het internationaal recht.