Schutter Correspondents' Dinner ontkent dat hij Trump wilde doden

WASHINGTON (ANP/RTR) - De man die vorige maand langs de beveiliging van het Amerikaanse Correspondents' Dinner rende en schoten loste, heeft voor de rechter ontkend schuldig te zijn aan alle aanklachten. De 31-jarige Cole Allen is onder meer aangeklaagd voor een moordpoging op president Donald Trump.

Volgens de aanklagers had Allen meerdere vuurwapens en messen bij zich toen hij de galazaal in Washington probeerde binnen te dringen. Daar was op dat moment vrijwel de volledige top van de Amerikaanse politiek bijeen voor het jaarlijkse Correspondents' Dinner, onder wie Trump en zijn vrouw Melania. Zij werden geëvacueerd.

Allen bereikte de zaal niet. Hij werd opgepakt na een schotenwisseling tussen hem en de beveiliging. Allen werd daarbij niet geraakt, een agent wel. Hij droeg een kogelwerend vest en is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Allen wordt naast een moordpoging op de president ook aangeklaagd voor het aanvallen van een politieagent en illegaal vuurwapenbezit.