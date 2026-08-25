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Israëlische parlementariër sloopt Palestijns herdenkingsmonument

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 13:40
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MADAMA (ANP/AFP) - De Israëlische parlementariër Zvi Sukkot heeft op de Westelijke Jordaanoever een Palestijns herdenkingsmonument vernield. Dat gebeurde dinsdag onder militaire begeleiding. Sukkot is lid van de extreemrechtse Religieus Zionistische Partij, een coalitiepartij.
Sukkot meldt op Facebook zelf actie te hebben ondernomen, omdat het leger niet inging op zijn eis om "monumenten ter nagedachtenis aan terroristen te verwijderen". Hij plaatste daarbij een video waarin hij met een voorhamer op het monument inslaat. Het monument is in het dorp Madama geplaatst om "martelaren" te herdenken.
De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt dat Sukkot en zijn medewerkers bezig waren met een "tour" door het gebied en werden beveiligd door militairen. Ze zouden zich echter niet aan de afspraken hebben gehouden en "bedrieglijk en manipulatief" hebben gehandeld. De groep werd "snel uit het dorp begeleid", nadat de militairen contact opnamen met hun commandanten en opdracht kregen in te grijpen. De IDF spreekt van een "ernstig incident".
Illegale nederzettingen
Meerdere Israëlische parlementariërs hebben kritiek geuit op het handelen van Sukkot. Premier Benjamin Netanyahu stelt dat "het recht in eigen hand nemen, vooral als het om publieke figuren gaat, een verwerpelijk gebruik is dat voorkomt dat de IDF zich kan richten op haar taken in de strijd tegen terrorisme en het aanzetten tot geweld".
Sukkot woont op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zo'n 700.000 kolonisten leven daar in nederzettingen die volgens het internationaal recht illegaal zijn. Het geweld van kolonisten tegen de Palestijnse bevolking is aanzienlijk toegenomen sinds de aanval van Hamas vanuit de Gazastrook op Israël in oktober 2023.
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