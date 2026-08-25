Spaanse veiligheidsraad vormt taskforce voor kwestie Ceuta

MADRID/CEUTA (ANP) - De Spaanse Nationale Veiligheidsraad is voor het eerst bijeengekomen sinds de massale intocht van vooral Marokkanen in het Spaanse Afrikaanse territorium Ceuta.

Onder voorzitterschap van premier Pedro Sánchez is een taskforce voor de crisis gevormd, om de aanpak van de problemen door de vele nationale en regionale instanties te coördineren. Hier had de leider van de autonome stad Ceuta, Juan Jesús Vivas, om gevraagd, melden Spaanse media.

De leider van de taskforce wordt minister Ángel Víctor Torres van Regionale Zaken. Vivas zal ook lid zijn.

Grensbescherming

Eind juli trokken onverwacht tienduizenden mensen vooral over het strand en de zee de Spaanse exclave Ceuta binnen. De Spaanse grensbewakers werden verrast en de Marokkaanse hinderden ze niet, volgens Spaanse media.

De meeste indringers gingen snel terug naar Marokko. Maar er zijn nog bijna 10.000 mensen zonder middelen van bestaan op straat of op het strand van het kleine Ceuta. Spanje wil minderjarigen het eerst verplaatsen.

Spanje heeft inmiddels een officieel verzoek ingediend bij de EU voor noodhulp in Ceuta, laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten. Het gaat onder meer om een verzoek voor geld voor grensbescherming, veiligheidsinfrastructuur en middelen om overstekende personen, met name alleenreizende kinderen, goed op te vangen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt snel te willen besluiten of het verzoek kan worden goedgekeurd, aldus de woordvoerder.