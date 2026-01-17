ECONOMIE
Israëlische premier keert zich tegen beoogde raad voor Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 18:32
anp170126113 1
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zich kritisch uitgelaten over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor internationale raden die een Palestijns overgangsbestuur in de Gazastrook moeten controleren of bijstaan.
Netanyahu zei dat de vorming van de raden niet door Washington is gecoördineerd met Israël en dat ze in strijd is met het Israëlische beleid. De premier zei dat hij zijn bezwaren over met name de samenstelling van 'de Raad van Vrede' gaat bespreken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, aldus Israëlische media.
Washington heeft aangekondigd dat er een bestuur komt van Palestijnse technocraten om de Gazastrook tijdelijk te regeren. Trump heeft al tal van internationale figuren, inclusief staatshoofden van Egypte en Turkije en de premier van Canada, uitgenodigd om zitting te nemen in een toezichtsraad, de Raad voor Vrede, en in een mogelijk meer praktisch gerichte ondersteunende raad voor het Palestijnse bestuur.
Onder de internationale figuren die zijn gevraagd is de Nederlandse oud-vicepremier en voormalig VN-gezant Sigrid Kaag, die volgens het Witte Huis zitting neemt in de ondersteunende raad.
