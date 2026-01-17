Giri begint schaaktoernooi Wijk aan Zee met nederlaag

WIJK AAN ZEE (ANP) - Anish Giri is het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee begonnen met een nederlaag. De Nederlandse winnaar van 2023 verloor in de eerste ronde van de Duitser Vincent Keymer, die met wit speelde. Giri gaf op na 23 zetten.

Giri is met zijn 31 jaar de oudste deelnemer van de 88e editie van het toernooi, dat al jaren de naam Tata Steel Chess voert. Hij is de nummer zes op de wereldranglijst en boog voor Keymer, de huidige nummer vier van de wereld en de hoogstgeplaatste grootmeester in Wijk aan Zee.

Het toernooi ving anderhalf uur later aan dan gepland. Betogers van Extinction Rebellion hadden een berg kolen voor de ingang van dorpshuis De Moriaan gegooid, waardoor de speellocatie niet toegankelijk was. Na ingrijpen van de politie kon het toernooi alsnog beginnen.