De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

door Gerard Driehuis
zaterdag, 17 januari 2026 om 18:16
De vreemdelingenpolitie (ICE) in de VS gebruikt onder Trump een nieuwe Palantir‑app die migranten op een kaart zet, compleet met dossiers en ‘vertrouwensscores’, zodat razzia’s sneller en gerichter kunnen worden gepland. Het is een volgende stap in het uitbouwen van een vrijwel alomvattend digitaal surveillancesysteem voor niet‑Amerikaanse burgers
De immigratiedienst ICE werkt met een Palantir‑tool die ELITE heet: een kaart van de VS vol ‘pins’ van mensen die uitgezet kunnen worden, aangevuld met naam, foto, adres, registratienummer en een score hoe zeker het is dat iemand daar woont. Agenten kunnen buurten afbakenen, filters zetten op bijvoorbeeld strafblad of type operatie en in één keer meerdere doelen selecteren voor een inval.[yahoo]​
De app is gekoppeld aan een groeiende datastapel: immigratiedossiers, andere overheidsregisters en commerciële databanken, die samen een soort ImmigrationOS vormen – een besturingssysteem voor deportatie. Burgerrechtenorganisaties waarschuwen dat hiermee een permanent, etnisch gekleurd sleepnet ontstaat, waarin niet‑Amerikaanse burgers structureel worden gevolgd, geprofileerd en met een paar klikken kunnen worden opgejaagd.

