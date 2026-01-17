De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

De immigratiedienst ICE
werkt met een Palantir‑tool die ELITE heet: een kaart van de VS vol ‘pins’ van mensen die uitgezet kunnen worden, aangevuld met naam, foto, adres, registratienummer en een score hoe zeker het is dat iemand daar woont. Agenten kunnen buurten afbakenen
, filters zetten op bijvoorbeeld strafblad of type operatie en in één keer meerdere doelen selecteren voor een inval.[yahoo
]
De app is gekoppeld aan een groeiende datastapel: immigratiedossiers, andere overheidsregisters en commerciële databanken, die samen een soort ImmigrationOS vormen – een besturingssysteem voor deportatie. Burgerrechtenorganisaties
waarschuwen dat hiermee een permanent, etnisch gekleurd sleepnet ontstaat, waarin niet‑Amerikaanse burgers structureel worden gevolgd, geprofileerd en met een paar klikken kunnen worden opgejaagd.