Israëlische premier Netanyahu dreigt met meer aanvallen op Iran

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dreigde zaterdag in een videoboodschap dat zijn land nog veel meer doelen in Iran zal aanvallen. Ook zei hij dat het nucleaire programma van Iran zwaar is getroffen door de Israëlische aanvallen en mogelijk zelfs jaren is teruggedraaid.

In de toespraak zei Netanyahu dat Israël "alle" doelen van "het ayatollahregime" zal treffen, en dat "wat ze hebben gevoeld niets is vergeleken met wat ze in de komende dagen over zich heen krijgen".

"We handelen met volle kracht om deze dubbele bedreiging voor de staat Israël te elimineren", zei Netanyahu. Daarmee verwees hij naar het nucleaire programma en het vermogen van Iran om ballistische raketten af te vuren.

Israël lanceerde vrijdag een aanval op Iran, waarbij het volgens het leger meer dan tweehonderd militaire en nucleaire locaties raakte. Belangrijke legercommandanten, nucleaire wetenschappers en andere hoge functionarissen werden gedood. Iran reageerde met tegenaanvallen.