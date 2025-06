Tennissters Ruse en Mertens in finale van toernooi Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennissters Elena Gabriela Ruse en Elise Mertens spelen zondag de finale van de Libéma Open in Rosmalen. De Roemeense was in de halve eindstrijd te sterk voor Elisabetta Cocciaretto uit Italië (2-6 6-4 6-3). De Belgische Mertens won in een spannende halve finale van Ekaterina Aleksandrova uit Rusland: 2-6 7-6 (7) 6-4.

De 25-jarige Mertens overleefde elf matchpoints tegen de als tweede geplaatste Aleksandrova, die het grastoernooi in 2022 en 2023 won.

Cocciaretto won vrijdag van de Nederlandse Suzan Lamens in de kwartfinale: 6-2 7-6 (4). Ze kwam tegen Ruse in de tweede set terug van een achterstand van 4-2 (4-4), maar moest daarna haar meerdere erkennen in de Roemeense.