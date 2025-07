Israëlische president voor het eerst in Gaza sinds begin oorlog

GAZA (ANP/AFP/DPA) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft voor het eerst sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 de grotendeels verwoeste Palestijnse Gazastrook bezocht. Hij verzekerde daar dat Israël in de strijd tegen onder meer de Palestijnse beweging Hamas handelt volgens het internationaal recht.

"We verlenen humanitaire hulp in overeenstemming met het internationaal recht", aldus Herzog tegen Israëlische troepen. Hij beschuldigde "Hamas en zijn mensen" ervan de hulpverlening te saboteren. Zij willen daarmee de militaire campagne van Israël dwarsbomen, stelde de president. Hij verwierp beschuldigingen dat Israël verantwoordelijk zou zijn voor de nijpende humanitaire situatie in Gaza, meldde zijn kantoor in een verklaring.

Volgens hulp- en mensenrechtenorganisaties houdt Israël hulpverlening tegen, waardoor er nauwelijks voedsel beschikbaar is in de afgegrendelde Gazastrook.