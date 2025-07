NOC*NSF betreurt rol politiek in sportbeleid VS bij trans vrouwen

DEN HAAG (ANP) - NOC*NSF betreurt de inmenging van de politiek in de discussie over de toelating van trans personen tot de topsport in de Verenigde Staten. De Nederlandse sportkoepel reageert hiermee op het voornemen van het Amerikaans Nationaal Olympisch Comité (USOPC) om trans vrouwen te weren uit vrouwensporten.

"Het besluit van het Amerikaanse NOC lijkt ingegeven door de huidige politieke koers van de Amerikaanse regering onder president Trump, die op verschillende niveaus beperkende maatregelen heeft opgelegd over de deelname van trans personen", reageert NOC*NSF. De sportkoepel zegt "deze vermenging van politiek met het feitelijke, op onderzoek gebaseerde gesprek over eerlijke competitie" te betreuren en wijst ook op de schadelijke polariserende effecten daarvan.

NOC*NSF zegt dat de toelating van trans personen tot internationale topsport primair een zaak is van de internationale sportfederaties en het IOC, die op basis van sportwetenschappelijke en biologische criteria regels opstellen.