Israëlische raket komt neer op meters van UNESCO-werelderfgoed

BAALBEK (ANP/RTR) - Een Israëlische raket is woensdag neergekomen op enkele tientallen meters van het bekende tempelcomplex van Baalbek in Libanon, dat behoort tot het UNESCO-werelderfgoed. Daarbij is een eeuwenoud huis uit het Ottomaanse Rijk verwoest. Dat meldt Bachir Khodr, de gouverneur van de regio.

De schade werd aangericht tijdens een grote aanval woensdag waarbij veertig mensen zijn omgekomen. Israël had alle inwoners van Baalbek, ten noordoosten van de Libanese hoofdstad Beiroet, eerder opgeroepen om het stadje te verlaten.

Volgens Khodr had het verwoeste huis een belangrijke historische waarde. Het tempelcomplex van Baalbek, dat er vlak naast ligt, zou geen zichtbare schade hebben opgelopen, maar de gouverneur stelt dat archeologen dat nog officieel moeten vaststellen. Op beelden is puin te zien en een verwoest voertuig.