Oud-Feyenoord-speler Romeo C. verdacht van witwassen miljoenen

Oud-profvoetballer Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro. Ook zou hij contracten met een Chinese voetbalclub vervalst hebben. De voormalig Oranje-international ontkent de beschuldigingen, zei donderdag zijn raadsvrouw op een zitting in de rechtbank in Zwolle. C. was zelf niet in de rechtszaal aanwezig.

De 41-jarige voormalig profvoetballer werd in november 2019 op Schiphol gesnapt met bijna 140.000 euro in contanten bij zich. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in totaal ruim 2,2 miljoen euro aan crimineel geld in bezit gehad. Ook zou hij geld hebben witgewassen met de aanschaf van een appartement in Amsterdam. Romeo C. werkte volgens het OM samen met scout Owen B. (45). Ze hadden vervalste betalingsbewijzen waaruit moest blijken dat de scout werkte voor het Chinese Zhejiang Yiteng Football Club. Zo zou C. twee ton hebben gekregen omdat degradatie met de club werd voorkomen.

Volgens advocaat Evelien de Witte komt C. aan dat contante geld uit de voetbalwereld, door winsten uit het casino en de verkoop van horloges aan andere voetballers. "Is het stoer om in de kleedkamer veel contant geld te tonen? In het buitenland gaan betalingen regelmatig contant en bovenop al vastgelegde afspraken", zei de advocaat. Ze verwees onder meer naar een nieuwsbericht uit 2017 waaruit blijkt dat een Chinese club na promotie tonnen aan contanten uitdeelde aan spelers. Naast de liefde van C. voor grote sommen contant geld kleurt de bijzondere buitenlandse voetbalwereld deze zaak, zei ze.

Eind november tussenbeslissing

Romeo C. speelde voor Nederlandse clubs als Feyenoord en RKC en voetbalde korte tijd voor het Nederlands elftal. Hij vertrok in 2017 naar de Chinese club Yiteng. Hij en medeverdachte B. zwegen tot nu toe tegenover de politie. De advocaten van beide verdachten willen onder meer de oud-bestuursvoorzitter van de Chinese club horen. Ook de voormalige Braziliaanse trainer zou meer kunnen zeggen over contante betalingen, aldus De Witte.

Het OM noemt de vermeende herkomst van het contante geld ongeloofwaardig. Zo verloor Romeo C. voor tonnen bij casino's, zei de officier van justitie. De rechtbank neemt op 21 november een tussenbeslissing in deze zaak over het horen van getuigen.