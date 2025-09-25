Israëlische regeringsvliegtuig vliegt om, mijdt vasteland Europa

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische regeringsvliegtuig vliegt voor het eerst een alternatieve route naar de Verenigde Staten. De "Wings of Zion" met daarin premier Benjamin Netanyahu is op weg naar de VN-top in New York, waar de Israëlische premier volgens schema vrijdag de VN toespreekt tijdens het algemene debat. Het toestel meed het Europese vasteland en vloog in plaats daarvan een route over de Middellandse Zee, circa 600 kilometer om.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigde in november een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu en diens voormalige minister van Defensie Yoav Gallant vanwege hun rol bij oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan in de oorlog in Gaza. Voor landen die het Statuut van Rome hebben ondertekend, en daarmee het strafhof erkennen, betekent dit formeel dat zij het toestel van Netanyahu moeten dwingen een noodlanding te maken om hem aan te houden.