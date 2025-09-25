ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische regeringsvliegtuig vliegt om, mijdt vasteland Europa

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 15:05
anp250925161 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische regeringsvliegtuig vliegt voor het eerst een alternatieve route naar de Verenigde Staten. De "Wings of Zion" met daarin premier Benjamin Netanyahu is op weg naar de VN-top in New York, waar de Israëlische premier volgens schema vrijdag de VN toespreekt tijdens het algemene debat. Het toestel meed het Europese vasteland en vloog in plaats daarvan een route over de Middellandse Zee, circa 600 kilometer om.
Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigde in november een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu en diens voormalige minister van Defensie Yoav Gallant vanwege hun rol bij oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan in de oorlog in Gaza. Voor landen die het Statuut van Rome hebben ondertekend, en daarmee het strafhof erkennen, betekent dit formeel dat zij het toestel van Netanyahu moeten dwingen een noodlanding te maken om hem aan te houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

137641595_m

Doorbraak in rijstteelt kan miljoenen mensen van honger redden

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

ANP-536883632

Moet je in de herfst en winter nog zonnebrand smeren?

Loading