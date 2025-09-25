Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

NEW YORK (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky dreigt het Kremlin aan te vallen als Rusland geen eind maakt aan de oorlog. "Ze moeten weten waar hun schuilkelders zijn. Als ze de oorlog niet beëindigen zullen ze deze zeker nodig hebben", zegt Zelensky in een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios. Daarbij benadrukt hij dat het doel niet is om burgers aan te vallen: "we zijn geen terroristen".

Zelensky was in New York aanwezig bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar sprak hij dinsdag met de Amerikaanse president Trump. Waar Trump eerder steeds volhield dat Oekraïne bereid moest zijn een deel van zijn territorium af te staan, zei hij na het gesprek dat Oekraïne "zijn grondgebied in zijn oorspronkelijke vorm kan heroveren en misschien zelfs verder kan gaan".

Tijdens het gesprek heeft Zelensky Trump gevraagd om nieuwe langeafstandswapens. Die zouden de Russische president Vladimir Poetin naar de onderhandelingstafel moeten dwingen.