Israëlische straaljagers beschieten grensovergangen Syrië-Libanon

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israëlische straaljagers hebben vrijdag zeven grensovergangen langs de grens tussen Syrië en Libanon aangevallen, meldt het Israëlische leger. Het zegt dit te doen om de levering van wapens aan Hezbollah te stoppen.

Israëlische troepen zouden ook een vrachtwagen met een raketwerper in beslag hebben genomen in Zuid-Libanon, evenals explosieven, granaatwerpers en automatische AK-47-geweren, aldus het leger. De commandant van de Israëlische luchtmacht, generaal-majoor Tomer Bar, zei dat Hezbollah probeert wapens Libanon binnen te smokkelen om te testen of Israël in staat is dit te voorkomen.

Volgens de voorwaarden van een op 27 november overeengekomen staakt-het-vuren zou Israël zijn troepen gefaseerd uit Zuid-Libanon moeten terugtrekken, terwijl militaire faciliteiten van Hezbollah ten zuiden van de rivier Litani moeten worden ontmanteld. Beide partijen hebben elkaar meermaals beschuldigd van het schenden van de overeenkomst.

Donderdag riep de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon de Israëlische troepen op zich terug te trekken, verwijzend naar wat zij herhaalde schendingen van de overeenkomst noemde. Israël, dat grote delen van Hezbollahs raketvoorraden vernietigde tijdens wekenlange operaties in Zuid-Libanon, heeft gezegd dat het niet zal toestaan ​​dat wapens via Syrië naar Hezbollah worden gesmokkeld. De afgelopen dagen heeft Israël ook aanvallen uitgevoerd op de Houthi-beweging in Jemen.