Israël valt een van de laatste ziekenhuizen in Noord-Gaza binnen

BEIT LAHIYA (ANP/RTR) - Israëlische troepen zijn vrijdag binnengevallen in het Kamal Adwan-ziekenhuis in het noorden van Gaza, melden zowel Palestijnse als Israëlische bronnen.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid staan de operatieafdeling en het laboratorium in brand en hebben tientallen patiënten het ziekenhuis moeten verlaten. Ook zou het contact zijn verloren met het personeel van het ziekenhuis.

Het Israëlische leger bevestigt dat er een operatie plaatsvindt. Volgens het leger hebben leden van Hamas tijdens de oorlog het ziekenhuis als uitvalsbasis gebruikt. Israël "faciliteerde de veilige evacuatie van burgers, patiënten en medisch personeel voorafgaand aan de operatie", aldus het leger.

Het Kamal Adwan-ziekenhuis was een van de laatste plekken waar Palestijnen in het noorden van de Gazastrook nog zorg kregen. Naast tientallen patiënten hadden ook honderden ontheemden hun intrek genomen in het gebouw.