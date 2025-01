Israëlische topmilitair Halevi stapt op wegens aanval 7 oktober

De opperbevelhebber van de Israëlische krijgsmacht (IDF) Herzi Halevi heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij legt zijn functie vanaf 6 maart neer omdat de krijgsmacht heeft "gefaald" bij de aanslagen van 7 oktober 2023, schrijft hij in een verklaring waarover Israëlische media berichten.

"Onder mijn bevel is de missie van de IDF om de burgers van Israël te beschermen gefaald", schrijft Halevi volgens Haaretz in zijn ontslagbrief aan minister van Defensie Israel Katz. "De verantwoordelijkheid voor dit vreselijke falen draag ik iedere dag, ieder uur, bij mij en zal de rest van mijn leven bij me blijven."

Na de aanslagen van 7 oktober verklaarde Israël de oorlog aan Hamas. Sindsdien heeft de krijgsmacht volgens Halevi "grote successen" geboekt. Hij verwijst specifiek naar het militaire optreden in Libanon, tegen het regime van Bashar al-Assad in Syrië en tegen Iran. Ook verwijst hij naar de afspraken die vorige week werden gemaakt met Hamas waardoor de Israëlische gijzelaars moeten vrijkomen.

Verschillende Israëlische media, waaronder Haaretz, Times of Israel en de Jerusalem Post, melden het vertrek van Halevi. De laatste weken zegt hij te gebruiken om het onderzoek naar 7 oktober te begeleiden, het staakt-het-vuren te bewaken en het bevel goed over te dragen aan zijn opvolger.