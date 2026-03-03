Israëlische troepen trekken dieper Zuid-Libanon in

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israëlische militairen zijn verder het zuiden van Libanon ingetrokken, meldt Times of Israel. Het Israëlische leger was al actief in dat gebied, maar heeft zijn troepen nu verder vooruitgeschoven om een soort bufferzone te creëren.

Volgens de krijgsmacht gaat het om een "defensieve" actie, die bedoeld is om "een extra veiligheidslaag voor de inwoners van Noord-Israël" te vormen. Het leger benadrukt dat het niet gaat om een grondoperatie in Libanon, maar om een "tactische maatregel".

Israël heeft zich na het staakt-het-vuren met Hezbollah in 2024 nooit helemaal teruggetrokken uit Libanon. Hezbollah vuurde afgelopen weekend weer raketten af op Israël, nadat dat land een oorlog was begonnen in Iran. Israël begon daarna met luchtaanvallen op Zuid-Libanon en Beiroet.

Ook afgelopen nacht claimde Hezbollah verantwoordelijk te zijn voor drone- en raketaanvallen op Israël, als reactie op eerdere Israëlische aanvallen.