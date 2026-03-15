Italiaans-Amerikaanse luchtbasis in Koeweit getroffen door drone

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 16:34
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 16:49
anp150326100 1
De luchtbasis Ali Al Salem in Koeweit, waar zowel Italiaanse als Amerikaanse troepen zijn gestationeerd, is getroffen door een droneaanval, meldt het Italiaanse leger. Er vielen geen gewonden. De drone "trof een hangar waarin zich een op afstand bestuurd vliegtuig van de Italiaanse Task Force Air (TFA) bevond", schrijft de Italiaanse generaal Luciano Portolano op X. "Dit toestel is daarbij vernietigd."
De personeelsbezetting op de basis was de afgelopen dagen al teruggebracht als reactie op de "zich ontwikkelende veiligheidssituatie in de regio", aldus een verklaring van de Generale Staf van de Italiaanse strijdkrachten. "Het personeel dat op de basis is achtergebleven, wordt ingezet voor de uitvoering van essentiële missieactiviteiten", aldus de verklaring.
Vorige week werd in Iraaks-Koerdistan ook een Italiaanse militaire basis getroffen door een droneaanval. Daarbij vielen eveneens geen gewonden.
Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

Poetin is de enige winnaar

Belgische premier wil deal met Poetin

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

