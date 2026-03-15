Minister: bedrijven VS sluiten 56 miljard dollar aan energiedeals

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse bedrijven hebben dit weekend voor 56 miljard dollar (ongeveer 49 miljard euro) aan overeenkomsten over energie gesloten met bondgenoten in Azië en Oceanië. Dat stelde de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum zondag in een interview met Fox News.

Daarnaast zei hij dat Japan geïnteresseerd is in het kopen van meer Amerikaanse olie. Dit weekend werd het Indo-Pacific Energy Security Forum gehouden in Tokio. Onder meer ministers en topmensen uit het bedrijfsleven zijn daar bijeengekomen om investeringen te stimuleren en de energielevering in die regio te versterken.

De Indo-Pacific is het gebied rond de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Het bestaat verder uit onder meer Australië, India, Zuid-Korea en landen in Zuidoost-Azië.