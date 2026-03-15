Zoogdieren hebben penissen. Maar waarom?

Alle mannelijke zoogdieren zijn uitgerust met een soort slangetje om sperma over te pompen naar hun vrouwelijke soortgenoot. Maar hoe heeft de evolutie dat zo bedacht?

Zoogdieren hebben penissen om twee belangrijke redenen:

1. Voortplanting: De primaire functie van de penis is om sperma af te geven tijdens de paring. Sperma bevat zaadcellen, die nodig zijn om de eicellen van het vrouwtje te bevruchten en nieuw leven te creëren. De vorm en structuur van de penis varieert sterk tussen zoogdiersoorten, maar in alle gevallen is het ontworpen om sperma effectief in het vaginale kanaal van het vrouwtje af te geven.

2. Urineren: De penis dient ook als kanaal voor het lozen van urine. Bij mannelijke zoogdieren loopt de urinebuis, die urine vanuit de blaas transporteert, door de penis naar buiten. Dit zorgt voor een scheiding van urine en sperma, wat belangrijk is voor de voortplanting en hygiëne.

Naast deze twee hoofdfuncties kan de penis bij sommige zoogdieren ook een rol spelen in andere gedragingen, zoals het markeren van territorium of het aantrekken van partners.

Het is belangrij k om op te merken dat niet alle zoogdieren een penis hebben. Sommige zoogdiersoorten, zoals echidna's en platypus, leggen eieren in plaats van levende jongen te baren. Deze dieren hebben geen externe geslachtsorganen en paren via andere middelen.

De penis is een complex en belangrijk orgaan voor zoogdieren. Het speelt een essentiële rol in de voortplanting, voortplanting en algeheel welzijn van het dier.