Italiaanse journalist vrijgelaten uit gevangenis Iran

ROME (ANP/RTR/AFP) - De Italiaanse journalist Cecilia Sala is na bijna drie weken vrijgelaten uit een gevangenis in Iran. Het kantoor van de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft bekendgemaakt dat Sala onderweg is naar Italië.

Sala werd in de Iraanse hoofdstad Teheran aangehouden toen ze daar was voor haar werk. De 29-jarige journalist was volgens Iran opgepakt voor het "overtreden van de wet". Sala ging halverwege december met een geldig journalistenvisum naar Iran. Ze zou op 20 december terugkeren naar Rome, maar werd een dag voor haar geplande vertrek opgepakt.

Haar vrijlating volgt na "intensieve inspanningen via diplomatieke en inlichtingenkanalen", aldus Meloni's kantoor. "Premier Giorgia Meloni spreekt haar dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan de terugkeer van Cecilia, waardoor zij haar familie en collega's weer in de armen kan sluiten." Meloni heeft Sala's familie telefonisch persoonlijk op de hoogte gebracht.

Beruchte gevangenis

Een van Sala's werkgevers, het Italiaanse podcastbedrijf Chora Media, meldde eerder dat de journalist werd vastgehouden in een isoleercel in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waar onder anderen politieke gevangenen zitten. Sala vertelde haar familie dat ze gedwongen werd om op de grond te slapen in een cel waar het licht constant aan bleef.

Italië ontbood de Iraanse ambassadeur vorige week om de vrijlating van Sala te eisen. Een dag later riep Iran de Italiaanse ambassadeur ter verantwoording over de detentie van een Iraniër in Italië. Iraniër Mohammad Abedini werd drie dagen voor Sala's aanhouding opgepakt, omdat de Verenigde Staten hem verdenken van betrokkenheid bij een dodelijke droneaanval op Amerikaanse militairen in Jordanië. Hij zou onderdelen voor de drones hebben geleverd. Iran ontkent dat er een link is tussen deze zaak en die van Sala.