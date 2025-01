Israëlische soldaten op vakantie lopen risico op vervolging in buitenland vanwege oorlogsmisdaden

Israëlische (oud-)militairen zien zich steeds vaker geconfronteerd met de mogelijkheid van juridische vervolging in het buitenland. Een Belgische stichting heeft verschillende landen opgeroepen om te onderzoeken of zij betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden.

Een 21-jarige Israëliër die tijdens de feestdagen vakantie vierde in Brazilië, kreeg onverwachts een waarschuwing van de Israëlische ambassade. De man werd op de hoogte gebracht van een mogelijk onderzoek naar hem door de Braziliaanse autoriteiten wegens oorlogsmisdaden. Hierop verliet de ex-militair haastig het land.

De aanleiding was een uitspraak van een Braziliaanse rechter op 30 december, die een onderzoek gelastte naar de reservist. De Belgische Hind Rajab Foundation diende een aanklacht in en claimde 500 pagina's aan bewijs te hebben verzameld. Foto’s en video’s zouden laten zien hoe de man in Gaza huizen van burgers vernielde. Israëlische media brachten het verhaal groots naar buiten.

Discussie over oorlogsrecht

"Volgens het oorlogsrecht mogen legereenheden alleen militaire doelwitten aanvallen, en geen burgerdoelen zoals scholen of huizen", legt Iva Vukušić, specialist oorlogsmisdaden aan de Universiteit van Utrecht, uit bij RTL Nieuws. "Behalve als die gebouwen worden gebruikt voor militaire doeleinden. Dat maakt het ingewikkeld, want het Israëlische leger stelt keer op keer dat Hamas zich schuilhoudt in de gebouwen die worden vernietigd."

Een andere factor die bijdraagt aan mogelijke vervolging, is het massaal delen van beeldmateriaal door Israëlische soldaten zelf. Volgens de Israëlische omroep KAN worden er dagelijks ongeveer een miljoen posts geplaatst over militaire activiteiten in de Gazastrook.

Beeldmateriaal als bewijslast

Op sommige beelden zijn soldaten te zien die huizen doorzoeken of opblazen, terwijl andere video's incidenten tonen waarin Palestijnen worden vernederd of bedreigd. Deze beelden, bedoeld als verslag van de eigen activiteiten, kunnen in een juridische context tegen de betrokkenen worden gebruikt.

Het delen van beeldmateriaal en de oproep tot onderzoeken vanuit organisaties zoals de Hind Rajab Foundation zetten een groeiende internationale druk op Israëlische militairen en de rechtvaardiging van hun operaties.

Bron: RTL