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Italiaanse vicepremier zegt doelwit te zijn van cyberaanvallen

Samenleving
door anp
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ROME (ANP) - Privégegevens van de Italiaanse minister en vicepremier Antonio Tajani en van familieleden van de politicus zijn gedeeld op het darkweb. Dat maakt de politicus zelf bekend in een bericht op X.
"Al dagenlang verspreiden cybercriminelen mijn persoonlijke gegevens op het darkweb en proberen ze aan nog meer informatie te komen, waardoor ik word blootgesteld aan nieuwe dreigingen en intimidatie", schrijft Tajani op X. "Mijn reactie is heel eenvoudig: ik laat me op geen enkele wijze intimideren."
Premier Giorgia Meloni heeft het direct opgenomen voor haar minister. "Ik betuig mijn volledige solidariteit naar aanleiding van de berichten over de activiteiten van pro-Russische hackers en het lekken van zijn persoonlijke gegevens", citeert persbureau Ansa een verklaring van haar. "Het feit dat vertrouwelijke informatie over institutionele functionarissen te koop wordt aangeboden, is uiterst zorgwekkend en moet met de grootst mogelijke vastberadenheid worden aangepakt."
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