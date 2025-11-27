Italië levert Nord Stream-verdachte over aan Duitsland

ROME (ANP/AFP) - Italië heeft een verdachte van de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen overgeleverd aan Duitsland. De Oekraïense man wordt gezien als een sleutelfiguur bij het opblazen van de onderzeese pijpleidingen in 2022.

De verdachte, een oud-officier van de Oekraïense krijgsmacht, werd in augustus opgepakt tijdens een vakantie in Italië. Hij ontkende schuld en vocht tevergeefs zijn overlevering aan. Duitse aanklagers zeggen dat de man donderdag in Duitsland is aangekomen en vrijdag moet verschijnen voor het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe, de hoogste rechtbank in het land.

De Nord Stream-pijpleidingen voor het transport van Russisch gas raakten enkele maanden na de Russische inval in Oekraïne beschadigd door explosies. Duitse aanklagers zeggen dat de verdachte deel uitmaakte van een groep die explosieven plaatste op de leidingen. Een Poolse rechtbank besloot onlangs een andere Oekraïense verdachte in de Nord Stream-zaak vrij te laten.