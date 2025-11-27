ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italië levert Nord Stream-verdachte over aan Duitsland

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 15:06
anp271125129 1
ROME (ANP/AFP) - Italië heeft een verdachte van de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen overgeleverd aan Duitsland. De Oekraïense man wordt gezien als een sleutelfiguur bij het opblazen van de onderzeese pijpleidingen in 2022.
De verdachte, een oud-officier van de Oekraïense krijgsmacht, werd in augustus opgepakt tijdens een vakantie in Italië. Hij ontkende schuld en vocht tevergeefs zijn overlevering aan. Duitse aanklagers zeggen dat de man donderdag in Duitsland is aangekomen en vrijdag moet verschijnen voor het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe, de hoogste rechtbank in het land.
De Nord Stream-pijpleidingen voor het transport van Russisch gas raakten enkele maanden na de Russische inval in Oekraïne beschadigd door explosies. Duitse aanklagers zeggen dat de verdachte deel uitmaakte van een groep die explosieven plaatste op de leidingen. Een Poolse rechtbank besloot onlangs een andere Oekraïense verdachte in de Nord Stream-zaak vrij te laten.
loading

POPULAIR NIEUWS

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

180185567_m

Dit is wat een week zonder social media doet met de mentale gezondheid van jongeren

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

Loading