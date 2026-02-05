ECONOMIE
Italië onderzoekt sabotage van douches in olympisch dorp

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 11:54
MILAAN (ANP/DPA) - De Italiaanse politie doet onderzoek naar mogelijke sabotage van badkamers in het olympisch dorp in Milaan, schrijft de krant Corriere della Sera. Tussen half december en half januari zijn zeventig douches beschadigd en dus wordt onderzocht of de veiligheid van het dorp wel op orde is.
Het gaat om badkamers in drie verschillende gebouwen waar atleten verblijven tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag officieel beginnen. Het hele olympisch dorp is, en was ook ten tijde van de sabotage al, in principe alleen toegankelijk met een speciaal pasje en een QR-code.
De politie vermoedt dat de daders gereedschap hebben gebruikt om onder meer leidingen te doorboren. Ook de antiterreureenheid is bij het onderzoek betrokken. De autoriteiten hopen de daders op te sporen via camerabeelden.
2 miljoen bezoekers
De schade is volgens de krant inmiddels hersteld, dus als het goed is merken de sporters niets van de sabotage.
Tijdens de Spelen, die twee weken duren, komen bijna 3000 atleten naar Italië. De politie zet meer dan 6000 agenten in om hen te beveiligen. De regering verwacht zo'n 2 miljoen bezoekers bij de wedstrijden, die grotendeels plaatsvinden in Milaan en Cortina d'Ampezzo.
