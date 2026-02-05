ECONOMIE
Oekraïne en Rusland spreken nieuwe gevangenenruil af

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 11:57
anp050226122 1
ABU DHABI (ANP) - Het overleg tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten heeft een nieuwe gevangenenruil tussen de twee landen in oorlog opgeleverd, meldt de Amerikaanse gezant Steve Witkoff op X. Het gaat volgens hem om 314 gevangenen en de eerste ruil in vijf maanden.
"Dit resultaat werd bereikt door vredesbesprekingen die gedetailleerd en productief zijn geweest", aldus de Amerikaan op X. Delegaties van de drie landen spraken woensdag en donderdag in Abu Dhabi over het stoppen van de bijna vier jaar durende oorlog. Volgens Witkoff zullen de gesprekken doorgaan. "Er wordt de komende weken extra vooruitgang verwacht.
Rusland viel eind februari 2022 buurland Oekraïne binnen.
