Italië roept Israël op actievloot veilig te houden, stuurt fregat

ROME (ANP/AFP/RTR) - Italië heeft Israël gevraagd om te zorgen dat de groep pro-Palestijnse activisten die richting Gaza vaart veilig is. Ook stuurt het land een marineschip richting de activistenvloot. De activisten zeggen bestookt te zijn met ontploffingen en bijtende stoffen.

De Global Sumud Flotilla bestaat uit tientallen schepen. Die vertrokken begin september uit Barcelona richting Gaza, en zouden nu op zo'n 1000 kilometer van hun bestemming zijn. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd dat de activisten de gevechtszone niet binnen zullen komen.

De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de aanval op de vloot in de nacht van dinsdag op woensdag "in de meest krachtige bewoordingen" veroordeeld. Hij zegt niet wie achter de aanval zat. Het fregat Fasan zou onderweg zijn.

De minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani wijst erop dat er Italianen aan boord zijn, onder wie parlementariërs. Hij zegt dat Israël zich aan de internationale regels moet houden.