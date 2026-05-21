Italië wil praten over EU-sancties tegen Israëlische minister

ROME (ANP) - Italië wil sancties tegen een Israëlische minister voor zijn behandeling van de activisten van de Global Sumud Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas gevraagd om dat op de agenda te zetten voor de volgende bijeenkomst van buitenlandministers, schrijft hij op X.

Tajani wil praten over sancties tegen de Israëlische minister Itamar Ben-Gvir "voor de onaanvaardbare daden die hij heeft gepleegd tegen de flotilla, de ontvoering van de activisten op internationale wateren en de onderwerping aan kwellingen en vernederingen, in schending van de meest basale mensenrechten".

De activisten werden in internationale wateren opgepakt en naar Israël gebracht. Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid, zette een filmpje online waarop onder meer te zien is hoe gearresteerde activisten vastgebonden op hun knieën, met hun gezicht op de grond moeten zitten. Dat leidde binnen en buiten Israël tot grote verontwaardiging.

Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben de Israëlische ambassadeur of zaakgelastigde ontboden. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken wil dat Ben-Gvir uit zijn land geweerd wordt. Spanje doet dat al, premier Pedro Sánchez zei te hopen dat de rest van Europa zou volgen.

De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar noemde de behandeling van de activisten een "schandalige vertoning" en zei dat Ben-Gvir "niet het gezicht van Israël" is. Premier Benjamin Netanyahu zei dat de manier waarop de minister omging met de activisten "niet strookt met de waarden en normen van Israël". De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, noemde het voorval "verwerpelijk".