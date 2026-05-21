Rutte 'niet ongerust' over vermindering Amerikaanse hulptroepen

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 14:34
HELSINGBORG (ANP) - De aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa is geen reden voor ongerustheid, verzekert NAVO-topman Mark Rutte. "Wat de Verenigde Staten zullen aankondigen is absoluut te doen", zei hij een dag voor de VS de NAVO-landen willen inlichten over de volgens bronnen aanzienlijke vermindering.
De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wekte al bezorgdheid in Europa met de aankondiging er 5000 Amerikaanse militairen weg te halen. Nu zijn er nog ongeveer 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Naast de troepen die al in Europa zijn, hebben de VS ook versterkingen toegezegd als bijvoorbeeld een vijand aanvalt. De militaire leiding van de NAVO rekent daarop en baseert daarop haar verdedigingsplannen. Die toezeggingen worden nu teruggebracht, zeggen bronnen tegen onder meer persbureau Reuters.
Rutte heeft "al wat inzage gehad" en "ik ben niet ongerust", zei hij voor een vergadering met de buitenlandministers van de NAVO-landen in Zweden.
