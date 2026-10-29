JA21, BBB en SGP leggen nu gedrieën bod op tafel bij kabinet

DEN HAAG (ANP) - JA21, SGP en BBB hebben het minderheidskabinet in een gezamenlijke brief, die in handen is van het ANP, een aanbod gedaan tot samenwerking. Zij zijn bereid naast het belastingplan alle begrotingen te steunen, mits er ruimte komt voor "brede lastenverlichting". Hun eerdere eisen op het gebied van asiel, stikstof en medisch-ethische kwesties blijven staan.

Zo blijft JA21 bij de eis dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Asielminister Bart van den Brink heeft al bij herhaling gezegd dat hij dat niet zwart-op-wit kan toezeggen, omdat hij de spreidingswet waarin verplichte opvang een mogelijkheid is nu eenmaal moet uitvoeren. De eisen van de SGP op het terrein van abortus en draagmoederschap zijn niet te verteren voor met name D66, de grootste regeringspartij.

BBB eist niet meer met zoveel woorden dat de stikstofaanpak van landbouwminister Jaimi van Essen helemaal van tafel gaat. In plaats daarvan wil de partij afzwakkingen waarvan het kabinet eerder al liet weten dat die de vergunningverlening direct weer in gevaar zouden brengen.

'Constructief aanbod'

JA21 en SGP trekken al langer samen op in de onderhandelingen met het minderheidskabinet. BBB sluit zich daar nu dus bij aan. De partijen spreken van een "constructief aanbod", waarmee het kabinet direct verzekerd is van steun voor zijn plannen in de Tweede en Eerste Kamer.

Het kabinet sprak de afgelopen dagen met meerdere oppositiepartijen, waaronder PRO en Volt die samen ook voor een meerderheid kunnen zorgen in beide Kamers. De coalitie is onderling nog altijd verdeeld over de te kiezen richting. D66 en CDA hebben een voorkeur voor links, de VVD wil over rechts. De brede meerderheid waar het kabinet nog altijd naar zegt te streven, sluiten de meeste oppositiepartijen uit.