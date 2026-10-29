Recordwinst Samsung door sterke vraag naar AI-chips

SEOUL (ANP/DPA) - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst door een aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders. De winst schoot omhoog tot 107,4 biljoen won (72 miljard euro), bijna negen keer zo veel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld profiteert nog altijd sterk van de wereldwijde uitbreiding van AI-datacenters. De sterke vraag naar deze geavanceerde chips stuwt de prijzen op en houdt het aanbod krap. De hoogwaardige chips voor 2027 zijn volgens het concern al volledig uitverkocht. Samsung verwacht dat de vraag naar halfgeleiders ook volgend jaar aanzienlijk groter zal blijven dan het aanbod.

Samsung kondigde ook plannen aan om de investeringen dit jaar te verhogen met 60 procent tot omgerekend 56 miljard euro. Daarmee wil het bedrijf marktaandeel veroveren op zijn concurrenten SK Hynix en Micron Technology.

Kunstmatige intelligentie

De groei in de chipsector komt vooral door de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie door techbedrijven. Voor de bouw van nieuwe AI-datacenters is veel IT-apparatuur nodig, waaronder geheugenchips. Vooral chips die grote hoeveelheden data snel kunnen verwerken, zoals high-bandwidth memory, zijn erg gewild. Door de grote vraag zijn de prijzen van geheugenchips flink gestegen.

De winstsprong van Samsung kwam donderdag niet als een verrassing. Marktkenners rekenden zelfs op meer, nadat de kleinere concurrent SK Hynix een dag eerder de verwachtingen ruimschoots had overtroffen.