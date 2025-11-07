ECONOMIE
Kiesraad: bijstellen van uitslagen was onwenselijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 14:30
anp071125142 1
DEN HAAG (ANP) - Meerdere gemeenten hebben hun voorlopige uitslagen voor de Tweede Kamerverkiezingen een paar keer aangepast. "Dat heeft geleid tot onrust. Dat is onnodig en onwenselijk", zei voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad daar vrijdag over bij het vaststellen van de einduitslag.
De gemeenten telden een deel van de stemmen en op basis daarvan berekenden ze hoe de volledige uitslag zou zijn. Zo rekende Rotterdam de voorlopige uitslag uit nadat 84 procent van de stemmen was geteld. Toen de laatste 16 procent was geteld, bleek de echte uitslag af te wijken. D66 kreeg ruim 2400 stemmen meer dan verwacht, DENK bijna 2900 stemmen minder en de PVV bijna 2500 stemmen minder.
Ook in Emmen was er een relatief groot verschil tussen de voorlopige uitslag en de definitieve uitslag, in het nadeel van de PVV.
