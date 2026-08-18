JA21 heeft twijfels over 'brede steun' met PRO voor begroting

DEN HAAG (ANP) - JA21 heeft "twijfels" bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting. De linkse partij PRO zou dan ook steun leveren, maar JA21-Kamerlid Michiel Hoogeveen ziet dat niet voor zich. "Wij denken dat er op een gegeven moment echt wel duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen JA21 en PRO", zei hij dinsdag na afloop van een gesprek met financiënminister Eelco Heinen.

Volgens Hoogeveen staat de inzet van PRO "haaks" op die van JA21. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Hoogeveen zei dat zijn partij vooral inzet op lagere belastingen.

JA21 en de christelijk-conservatieve SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen. Namens de SGP was André Flach aanwezig bij het gesprek op het ministerie. Hij benadrukte dat SGP en JA21 "veel raakvlakken" hebben. Flach zou het liefst zien dat de BBB er ook bij komt. "Dat geeft meer stevigheid in de Eerste Kamer."