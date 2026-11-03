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JA21 kan belastingplan nog niet steunen, ziet eisen niet terug

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - JA21 kan het belastingplan nu nog niet steunen, maar ziet wel "dat er voorzichtig wat stappen worden gezet". Zo vindt partijleider Joost Eerdmans het bijvoorbeeld positief dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage wordt gecompenseerd. Tegelijkertijd mist hij plannen voor ondernemers. Ook ziet hij de eisen van hem en bondgenoten BBB en SGP op niet-financiële thema's niet terug, zoals asiel, abortus of stikstof. "Daar moet op bewogen worden."
Volgens Eerdmans komen daarover nog gesprekken met het kabinet. Hij hoopt dat die deze week nog plaatsvinden.
Premier Rob Jetten zei eerder juist dat partijen dit soort onderwerpen niet moeten verknopen met financiële plannen. Hij hield partijen voor dat sommige meevallers, zoals lagere accijnzen op brandstof, niet doorgaan als het hele belastingplan wordt weggestemd.
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