Zweeds parlement wijst leider van Centrumpartij af als premier

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Het Zweedse parlement heeft de leider van de Centrumpartij, Elisabeth Thand Ringqvist, afgewezen als premierskandidaat. De regeringsformatie zit sinds de verkiezingen van afgelopen september in een patstelling. De leider van de Gematigde Uniepartij, Ulf Kristersson, en sinds 2022 premier van het land, mag als volgende proberen een kabinet te vormen volgens de parlementsvoorzitter.

Bij de verkiezingen won het centrumlinkse blok dat bestaat uit vier partijen, maar het lukte sociaaldemocraat Magdalena Andersson niet een coalitie te vormen. Op 15 oktober stemde het parlement tegen het voorstel van Andersson voor een minderheidskabinet.

Het zal lastig worden voor Kristersson een meerderheid te behalen. Daarom is het mogelijk dat Andersson later nog eens gevraagd wordt een poging te doen om een coalitie te vormen.

Het parlement mag vier keer stemmen over een nieuw kabinet voordat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.