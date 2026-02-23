ECONOMIE
Jaarlijkse paddentrek van start, vrijwilligers blijven nodig

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 16:15
anp230226143 1
DEN HAAG (ANP) - De jaarlijkse paddentrek gaat van start. Dat schrijft RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) op zijn website. In heel Nederland trekken de komende tijd amfibieën naar het water om zich voort te planten.
Afhankelijk van de locatie kan het om honderden tot duizenden dieren per nacht gaan die proberen hun voortplantingswater te bereiken. Daarbij steken ze vaak drukke wegen en fietspaden over. Honderden vrijwilligers trekken daarom ieder jaar het land in om de dieren veilig te helpen oversteken.
"Op veel plekken zouden zonder deze inzet hele populaties zwaar worden getroffen," aldus Rolf van Leeningen, amfibieënexpert bij RAVON. "Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in het beschermen van amfibieën tijdens de paddentrek."
De paddentrek start volgens RAVON wanneer de omstandigheden - temperatuur en luchtvochtigheid - gunstig zijn. Tijdens milde en natte perioden kan een groot deel van de populatie in korte tijd richting het voortplantingswater trekken.
