Beleggers Wall Street onzeker door nieuwe handelstarieven Trump

Beleggers op de beurzen in New York namen maandag een afwachtende houding aan bij het begin van de handel. Dat kwam door de toegenomen onzekerheid rond het Amerikaanse handelsbeleid. Vrijdag veerde Wall Street nog op nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump onwettig had verklaard. Trump kondigde daarop meteen een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen en verhoogde dat tarief later naar 15 procent. Ook waarschuwde hij dat er de komende maanden nog meer heffingen zouden volgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 49.620 punten en de S&P 500-index stond nog geen 0,1 procent in de min op 6913 punten. Techbeurs Nasdaq stond eveneens fractioneel lager, op 22.874 punten.

De nieuwe tarieven van Trump zorgen voor veel onduidelijkheid bij de handelspartners van de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft de VS opgeroepen tot naleving van de onderlinge handelsafspraken van afgelopen zomer. In Europa leven zorgen dat Trump die nieuwe heffingen bij de vorig jaar afgesproken tarieven voor Europese producten wil optellen.

Afslankmedicijn

Eli Lilly steeg 3,4 procent. Het nieuwe afslankmedicijn van de Deense farmaceut Novo Nordisk bleek in een onderzoek minder effectief te zijn dan het medicijn van Eli Lilly. Novo Nordisk, dat ook een notering heeft in New York, kelderde 15 procent.

Cryptobeurs Coinbase verloor 4,7 procent door een koersdaling van de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld werd 2,3 procent goedkoper doordat beleggers minder risico's namen in afwachting van de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Trump.

Nvidia

Goud en zilver, die in onzekere tijden als veilige beleggingen worden gezien, stegen daarentegen in waarde. Goudproducent Newmont steeg daardoor 3 procent en zilverproducent Hecla Mining won 3,2 procent.

Beleggers kijken verder uit naar de resultaten van Nvidia, die woensdag naar buiten komen. De cijfers van Nvidia gelden als barometer van de bredere AI-sector. Aanhoudende sterke resultaten van de grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld zouden de zorgen bij beleggers over de hoge koerswaarderingen en hoge investeringen in de AI-sector kunnen wegnemen.