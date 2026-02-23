VS volgens Mexico niet betrokken bij dood kartelbaas

MEXICO-STAD (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten waren niet betrokken bij de dood van de Mexicaanse kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho. Dat zei de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum maandag.

Een anonieme legerbron meldde eerder aan persbureau Reuters dat een Amerikaanse taskforce die inlichtingen verzamelt rond drugskartels een rol speelde bij de opsporing van El Mencho.

De kartelbaas kwam zondagochtend om het leven bij een inval van de Mexicaanse autoriteiten in de westelijke staat Jalisco. De dood van El Mencho leidde tot grote onrust in delen van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid, Omar Hamid García Harfuch, werden zeker 25 leden van de nationale garde gedood.

De autoriteiten hebben naar aanleiding van de onrust zeker zeventig arrestaties verricht, verspreid over zeven deelstaten. In het westen van het land zijn 2500 militairen ingezet om de veiligheid te verbeteren. Sheinbaum zegt dat de situatie in het land inmiddels weer rustig is.