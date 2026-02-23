ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS volgens Mexico niet betrokken bij dood kartelbaas

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 16:17
anp230226144 1
MEXICO-STAD (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten waren niet betrokken bij de dood van de Mexicaanse kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho. Dat zei de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum maandag.
Een anonieme legerbron meldde eerder aan persbureau Reuters dat een Amerikaanse taskforce die inlichtingen verzamelt rond drugskartels een rol speelde bij de opsporing van El Mencho.
De kartelbaas kwam zondagochtend om het leven bij een inval van de Mexicaanse autoriteiten in de westelijke staat Jalisco. De dood van El Mencho leidde tot grote onrust in delen van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid, Omar Hamid García Harfuch, werden zeker 25 leden van de nationale garde gedood.
De autoriteiten hebben naar aanleiding van de onrust zeker zeventig arrestaties verricht, verspreid over zeven deelstaten. In het westen van het land zijn 2500 militairen ingezet om de veiligheid te verbeteren. Sheinbaum zegt dat de situatie in het land inmiddels weer rustig is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading