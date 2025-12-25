Jackpot van 1,8 miljard dollar valt in Arkansas

ARKANSAS (ANP/RTR) - Bij de kerstavondtrekking van de Powerball-jackpot in de Verenigde Staten is de jackpot van 1,8 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro) gevallen op een lot dat verkocht is in de staat Arkansas. Het is de op een na hoogste loterij-jackpot ooit die gewonnen is in de VS. In 2022 won iemand 2,04 miljard dollar (1,7 miljard euro).

De prijs steeg de afgelopen week enorm, nadat een trekking op maandag geen winnaars opleverde en mensen op het laatste moment massaal loten kochten. De winnende nummers waren 4, 25, 31, 52, 59 en de Powerball 19. Volgens de organisatie is de kans om de jackpot te winnen 1 op 292,2 miljoen.

De winnaar kan ervoor kiezen de 1,8 miljard verdeeld over 29 jaar uit te laten betalen, of te gaan voor een eenmalige uitbetaling van ongeveer 834,9 miljoen dollar (709 miljoen euro). Daar gaat dan nog belasting van af.