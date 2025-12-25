Polen onderschept Russisch vliegtuig boven Baltische Zee

Warschau (ANP/RTR) - Polen heeft een Russisch verkenningsvliegtuig boven de Oostzee onderschept. "Het vliegtuig vloog dicht bij de grens van het Poolse luchtruim", aldus de krijgsmacht. Poolse straaljagers hebben het vliegtuig onderschept, geïdentificeerd en uit het gebied geëscorteerd.

Rusland meldde donderdagochtend dat Russische bommenwerpers een geplande vlucht hadden uitgevoerd boven de Noorse Zee en de Barentszzee. Daarbij werden zij op delen van de route gevolgd door "gevechtsvliegtuigen van buitenlandse landen", aldus het ministerie van Defensie.

Landen aan de oostflank van de NAVO verkeren sinds september in verhoogde staat van paraatheid vanwege mogelijke schendingen van het luchtruim. Zo zouden drie Russische straaljagers twaalf minuten lang door het Estse luchtruim zijn gevlogen.

De Poolse krijgsmacht meldde ook dat in de nacht van woensdag op donderdag objecten zijn waargenomen die vanuit Belarus het Poolse luchtruim binnenkwamen. Dat waren waarschijnlijk smokkelballonnen.