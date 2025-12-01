ECONOMIE
Jafar Panahi bij verstek veroordeeld tot een jaar cel

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 18:41
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse filmmaker Jafar Panahi is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar wegens "propaganda-activiteiten" tegen de staat, meldt zijn advocaat. De advocaat laat weten dat Panahi in beroep gaat tegen de veroordeling. In mei won Panahi een prestigieuze Gouden Palm tijdens het Filmfestival van Cannes voor de film It Was Just an Accident.
Panahi is een uitgesproken criticus van de Iraanse overheid. In 2010 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar vanwege propaganda. Ook in 2022 werd hij gearresteerd en maandenlang vastgehouden voor hij werd vrijgelaten na een hongerstaking.
It Was Just an Accident gaat over een groep oud-gevangenen die moeten beslissen of ze wraak nemen op iemand die hun mogelijk martelde in de gevangenis. Daarnaast maakte Panahi onder meer de films Taxi (2015) en The Circle (2000), waar hij internationale prijzen mee won.
